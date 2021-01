Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat in Pakistan einen Auftrag gewonnen. Temenos hat die Bank of Khyber mit der Kernbankensoftware "Transact" ausgerüstet. Zugleich habe die Bank die digitale Bankenplattform "Infinity" sowie Lösungen zur Betrugsbekämpfung und Datenanalysen aufgeschaltet, teilte Temenos am Donnerstag mit.