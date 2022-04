Temenos holt grossen Auftrag von Mirabaud

Laut Mitteilungen von Temenos und Mirabaud vom Montag handelt es sich um das grösste digitale Transformationsprojekt, das Mirabaud je in Angriff genommen hat. Angesichts von Trends wie der Übertragung von Vermögen an jüngere Generationen, neuen Regulierungen oder dem Wachstum von Anlageklassen wie Private Equity und digitalen Vermögenswerten gebe der Wechsel zu Software-as-a-Service auf der Temenos Banking Cloud Mirabaud die Möglichkeit, sich schnell an veränderte Anlagemöglichkeiten und Kundenerwartungen anzupassen.

Mirabaud werde die gesamte Palette der Wealth-Banking-Funktionen von Temenos nutzen. Alle personenbezogenen Daten würden vollständig verschlüsselt und mit Token versehen, sodass keine Informationen zur Identifizierung der Kunden auf den Systemen von Temenos oder Dem Wealth-Dynamix-System CLMi abgelegt würden.

tv/kw

(AWP)