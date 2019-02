Temenos übernimmt indische Datenanalyse-Firma "hTrunk"

Es wurde den Angaben zufolge 2015 gegründet mit Sitz in Bangalore und beschäftigt 30 Mitarbeiter. Durch die Integration von "hTrunk" wolle man das eigene Analytics-Produkt stärken und Banken dabei unterstützen, grosse Datentechnologien zu nutzen, moderne Daten-Architekturen effizient umzusetzen und den Wert der Daten zu erschliessen.

Mit dieser Erweiterung sei Temenos in der Lage, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten in Echtzeit aufzunehmen, zu mischen, zu speichern und zu verarbeiten, was wiederum die Entwicklung von analytisch gesteuerten Bankanwendungen der nächsten Generation ermögliche. Kurzfristig erwarte man auch die Integration von Big-Data-Funktionen direkt in die Temenos-Produkte T24 Transact und Infinity.

uh/rw

(AWP)