Tesla darf auf der Fabrik-Baustelle vorerst nicht weiter Bäume fällen

(neu: Details) - In etwas mehr als einem halben Jahr will der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin Elektroautos vom Band rollen lassen. Obwohl das Land Brandenburg für die erste Tesla-Fabrik in Europa noch keine abschliessende umweltrechtliche Genehmigung erteilt hat, ging das Bauen in schnellem Tempo voran - über vorläufige Zulassungen, die möglich sind. Doch nun stehen zumindest die Motorsägen wieder still: Tesla muss die weitere Rodung einer Waldfläche vorerst einstellen, wie das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) nach Informationen vom Dienstag im Eilverfahren (VG 5 L 602/20) entschied. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.