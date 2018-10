Die Tessiner Kantonalbank (BancaStato) steigt aus der Kooperation mit dem Luganeser Vermögensverwalter Soave Asset Management aus. Die Beteiligung von 30% an Soave werde die Kantonalbank per Ende Jahr an die ursprünglichen Aktionäre zurückgeben, teilte die BancaStato am Donnerstag mit. Die Bank begründet den Schritt mit den Bestimmungen des künftigen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG).