Tessiner Uhrenindustrie optimistisch für 2022

"Die Aussichten sind in allen Segmenten mit Ausnahme des Einstiegssegments sehr gut", sagte Oliviero Pesenti, der scheidende Präsident des Tessiner Uhrenindustrieverbands (Atio), am Donnerstag der Zeitung Corriere del Ticino (CdT). Im zu Ende gehenden Jahr haben die Unternehmen von der Lockerung der Corona-Einschränkungen profitiert, insbesondere im oberen Preissegment von Uhren mit einem Verkaufspreis von über 3000 Franken.

Die Auftragseingänge im Tessin seien 2021 höher ausgefallen als 2020, sagte der Verbandspräsident. Wegen der Lieferkettenprobleme vor allem beim Edelstahl würden sich die Unternehmen bemühen, ihre Lagerbestände zu erhöhen, um die Lieferungen im Jahr 2022 einhalten zu können.

Ansiedlung neuer Marken

Die Aufwertung des Frankens sei keine gute Nachricht für die Branche, die 90 Prozent ihrer Produktion exportiere. "Das macht uns weniger wettbewerbsfähig in einer Zeit, in der andere Länder wie China ihre eigenen Produkte pushen", warnte Pesenti.

In Bezug auf die Ansiedlung historischer Marken wie Lonville oder Cuervo y Sobrinos im Tessin mitten in der Pandemie erklärte Pesenti, dass das Tessin alle Elemente habe, um zu einem "Markenpool" zu werden. Laut dem Verbandspräsidenten werden sich weitere Branchenvertreter "in den nächsten Monaten" im Tessin niederlassen.

Die Coronahilfsgelder des Bundes hätten den Verlust von Arbeitsplätzen gemildert, auch wenn über 200 von insgesamt 3900 Stellen in den vergangenen zwölf Monaten abgebaut worden seien. Die Streichungen beträfen vor allem Frauen, da es sich hauptsächlich um Arbeitsplätze in der Montage gehandelt habe, sagte Pesenti.

buc/ck/jb

(AWP)