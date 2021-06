Teurer Hoffnungsträger: Mercedes-Benz stellt eActros vor

Am 1. Oktober will Mercedes-Benz Trucks die Produktion seines ersten elektrischen Serien-Lkw beginnen. Zunächst soll der eActros in zwölf europäischen Märkten angeboten werden, wie das Unternehmen bei der Weltpremiere des Fahrzeugs am Mittwoch mitteilte. Produktionsstandort ist Wörth am Rhein.