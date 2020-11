TGV-Hersteller Alstom will Bombardiers Zugsparte bald übernehmen

(Ausführliche Fassung) -OUEN-SUR-SEINE (awp international) - Ungeachtet der Corona-Krise will der französische TGV-Hersteller Alstom die seit längerem vorbereitete Megafusion mit der Bombardier-Zugsparte bis Ende März kommenden Jahres abschliessen. Das teilte Alstom am Dienstagabend bei der Vorlage der Halbjahresergebnisse in Saint-Ouen bei Paris mit.