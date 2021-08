Thales bestätigt Verhandlung mit Hitachi über Zugsignal-Verkauf

(Neu: Aussagen von Stadler-Sprecher im 1. Abschnitt nach dem Lead) - Der französische Rüstungs- und Technologiekonzern Thales will sich im Zuge seiner Konsolidierung von seinem Zugsignal-Geschäft trennen. Dieses dürfte nun an den japanischen Konzern Hitachi gehen: Thales bestätigte, in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hitachi zu sein.