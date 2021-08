Die Verhandlungen zwischen Thales und Hitachi befänden sich in fortgeschrittenem Stadium und eine Ankündigung des Verkaufs könne in den kommenden Tagen folgen, sagte laut dem Reuters-Bericht eine mit den Diskussionen vertraute Person. Thales wolle seine Zugsignal-Sparte für fast 1,7 Milliarden Euro an Hitachi verkaufen. Stellungnahmen der Unternehmen lagen zunächst nicht vor.

mk/

(AWP)