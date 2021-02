Thyssenkrupp-Chefin wirbt bei Aktionären um Geduld bei Konzernumbau

Bei Thyssenkrupp will Konzernchefin Martina Merz am Freitag (10.00 Uhr) die Aktionäre über die Lage des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns informieren. In der Online-Hauptversammlung dürfte es vor allem um die Zukunft des Stahlgeschäfts gehen. Merz hatte in ihrer bereits vorab veröffentlichen Rede erklärt, dass im März eine Entscheidung fallen soll.