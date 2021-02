Thyssenkrupp setzt auf 'sehr gute Ausgangsposition' beim Wasserstoff

Thyssenkrupp will mit dem Bau von Anlagen zur Produktion von Wasserstoff zurück in die Erfolgsspur. Der Stahl- und Industriekonzern habe "eine sehr gute Ausgangsposition auf diesem dynamisch wachsenden Markt", sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz am Freitag bei der Online-Hauptversammlung. Thyssenkrupp verfüge über die "einzig schon grosstechnisch realisierte Technologie, um Wasser unter Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen".