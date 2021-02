Thyssenkrupp sieht erste Anzeichen einer Erholung im Auftaktquartal

Der schwächelnde Industriekonzern Thyssenkrupp sieht positive Signale im ersten Quartal. Thyssenkrupp sei "mit Rückenwind" in das neue Geschäftsjahr gestartet, erklärte Konzernchefin Martina Merz in ihrer am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung, die Ende der Woche stattfinden wird. "In vielen Bereichen spüren wir erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung - trotz des neuerlichen Lockdowns", hiess es im Redetext. Im ersten Quartal partizipiere Thyssenkrupp "an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung". Die laufende Restrukturierung trage dabei erste Früchte. Thyssenkrupp will seine Zahlen für die Monate Oktober bis Dezember kommende Woche vorlegen. Die Aktie startete den Handel mit Kursgewinnen./nas/jha/