Thyssenkrupp wird Stahlgeschäft nicht los - Übernahmegespräche beendet

Der Industriekonzern Thyssenkrupp muss nun doch an seinem Stahlgeschäft festhalten. Die Übernahmegespräche mit dem Konkurrenten Liberty Steel seien beendet worden, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwochabend mit. Eine Veräusserung des Stahlgeschäfts an Liberty Steel werde damit nicht zustande kommen.