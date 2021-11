Tickethändler CTS Eventim erholt sich weiter - aber Corona-Unsicherheit

(Ausführliche Fassung) - Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim kann sich weiter langsam von der Corona-Krise erholen. Im dritten Quartal zogen die Umsätze an, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in München mit. Von Juli bis September erlöste CTS 114,7 Millionen Euro und damit fast vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Und sowohl operativ als auch unterm Strich kam das Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen. Eine Prognose gibt es aber weiterhin aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage nicht. So schiessen die Infektionszahlen in Deutschland aktuell nach oben. Die Aktie rutschte ins Minus.