Toyota hebt trotz Teilemangel Gewinnprognose für Gesamtjahr an

(Ausführliche Fassung) - Der japanische Autoriese Toyota sieht trotz der Lieferengpässe bei Elektronikchips bessere Gewinnaussichten als bisher. Der VW -Rivale hob am Donnerstag seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an - trotz der zuletzt deutlich eingeschränkten Produktion infolge fehlender Halbleiter. Im ersten Geschäftshalbjahr (Ende September) konnte Toyota Umsatz und Gewinn kräftig steigern. Die Aktie legte in Tokio leicht zu.