Toyota kappt Auslieferungsziel von Fahrzeugen wegen Halbleiterknappheit

Zuvor hatte das Management gut 300 000 Exemplare mehr in Aussicht gestellt. Die Knappheit an Halbleitern sei auf die Ausbreitung des Coronavirus in Südostasien zurückzuführen, hiess es von Toyota. An dem operativen Ergebnisziel von 2,5 Billionen Yen (19,2 Mrd Euro) solle das aber nichts ändern.

Für September und Oktober wolle der Konzern unterdessen die Produktionspläne anpassen. Rund 370 000 Fahrzeuge seien in den beiden Monaten davon betroffen. Zwar sei unklar, wie sich der weltweite Halbleitermangel für die Monate ab November weiter auswirken werde. Der Vorstand bekräftigte aber, dass es weiterhin eine "sehr starke" Nachfrage gebe und daher die Pläne zunächst beibehalten werden./ngu/nas/stk

