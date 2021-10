Toyota kürzt Produktion auch im November wegen Chipmangels

Allerdings fallen September und Oktober nun wohl nicht ganz so schlimm aus wie zuletzt befürchtet. Hier liege die Produktion rund 100 000 bis 150 000 Autos unter dem ursprünglichen Plan, hiess es von den Japanern. Zuletzt hatte Toyota mit einem Ausfall von 40 Prozent der Produktion gerechnet, weil in asiatischen Ländern wie Malaysia und Vietnam Corona-Lockdowns einen Ausfall von Chipfabriken ausgelöst hatten und die Teile daher fehlten.

An seinem derzeitigen Produktionsziel für das Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende März) mit 9 Millionen Fahrzeugen will Toyota festhalten. Aus dem Unternehmen heisse es aber, dass dies weiterhin unsicher bleibe, schrieb "Nikkei" am Morgen./men/stw/mis

(AWP)