Toyota will Produktionspläne auf den Prüfstand stellen

Der weltgrösste Autobauer Toyota will angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage künftig vorsichtiger bei seinen Produktionszielen vorgehen. Der Konzern werde die Produktionsplanung anpassen, um diese realistischer zu gestalten, sagte Konzernchef Akio Toyoda laut einer Firmenveröffentlichung vom Mittwoch. In der aktuellen Situation stosse man bereits an Grenzen, hiess es weiter. Zuletzt hatte Toyota nach Produktionsausfällen im Januar und Februar die eigenen Produktionsziele schon eingedampft, im derzeit laufenden Geschäftsjahr bis Ende März stehen statt 9 Millionen Fahrzeugen noch 8,5 Millionen in der Planung.