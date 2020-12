Trafigura beteiligt sich an H2 Energy und Brennstoffzellen-LKWs

In Partnerschaft mit internationalen Industriemarktführern wie Hyundai, Alpiq und Linde sei H2 Energy massgeblich an der Einführung von weltweit ersten seriell gefertigten Brennstoffzellen-LKWs und "der Schaffung eines auf grünem Wasserstoff basierenden Ökosystems beteiligt". Die LKWs würden schon heute bei grossen Transportunternehmen und Detailhändlern kommerziell in der Schweiz genutzt.

Trafigura investiere zunächst 62 Millionen US-Dollar, davon 20 Millionen als Kapitaleinlage in die H2 Energy Holding AG. Der verbleibende Teil der Investition werde für die Gründung und Finanzierung eines 50:50-Joint-Ventures mit Sitz in Zürich zur Verfügung gestellt.

ys/rw

(AWP)