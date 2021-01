Der Rohstoff-Handelskonzern Trafigura zählt zu den Investoren, die an einer Finanzierungsrunde beim Wasserstoff-Spezialisten OneH2 teilgenommen haben. Das Unternehmen mit Sitz in Longview im Bundesstaat North Carolina stellt Ausrüstung für die Produktion von Wasserstoff als Kraftstoff her und die entsprechende Tanktechnik.