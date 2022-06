Trafigura erzielt im Halbjahr kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerung

Der Rohstoffkonzern Trafigura in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftshalbjahr sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert. Insgesamt zeigten die Ergebnisse in einem extrem herausfordernden Umfeld eine starke Entwicklung und auch der Ausblick ist angesichts der schwierigen Märkte zuversichtlich.