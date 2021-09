Der Rohstoff-Handelskonzern Trafigura hat mit einer nachrangigen Anleihe 400 Millionen US-Dollar für eine Laufzeit von sechs Jahren ohne Kündigungsfrist aufgenommen. Die Anleiheemission sei bei institutionellen Anlegern und Privatbanken in Asien und Europa auf starkes Interesse gestossen, teilte die in Singapur beheimatete Gesellschaft mit Niederlassung in Genf am Freitagabend mit.