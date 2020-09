Trafigura platziert Anleihe über 400 Millionen US-Dollar

Der Rohstoff-Handelskonzern Trafigura hat eine fünfjährige Anleihe über 400 Millionen US-Dollar zum Emissionspreis von 100 Prozent ausgegeben. Die Rendite betrage 5,875 Prozent, teilte die niederländische Gesellschaft mit Sitz in Luzern und operativer Basis in London am Donnerstag mit.