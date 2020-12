Trend zu nachhaltigen Anlagen zwingt Vermögensverwalter zu Entscheidungen

Die Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren nach nachhaltigen Anlagen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Gleichzeitig werden auch die Regeln verschärft, die definieren, was nachhaltiges Wirtschaften ist. Das zwingt Vermögensverwalter dazu, sich in Bezug auf ESG-Produkte (Environment, Social, Governance) klar zu positionieren.