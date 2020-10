Triebwerksbauer MTU kappt Umsatzziel für 2020

Der Triebwerksbauer MTU streicht seine bereits gedämpften Umsatzpläne für 2020 wegen der Corona-Krise ein weiteres Stück zusammen. Die Erlöse dürften in diesem Jahr auf 4,0 bis 4,2 Milliarden Euro sinken, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Im Sommer hatte MTU-Chef Reiner Winkler noch 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro als Ziel ausgegeben. Sein ursprüngliches Ziel, den Vorjahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro zu übertreffen, hatte er wegen der Pandemie im Frühjahr gestrichen.