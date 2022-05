Trifork erhöht Ziele für 2022

Beim EBIT werden nun laut den Angaben 16,5 bis 19,0 Millionen statt 15,5 bis 18,0 Millionen erwartet.

Der angehobene Ausblick für 2022 basiere auf einer gesteigerten operativen Leistung, organischem Wachstum im Geschäftsbereich Digital Health sowie einem starken Zufluss neuer oder erneuerter Rahmenverträge mit bestehenden Kunden.

Bestätigt werden derweil die mittelfristigen Ziele, die über einen Zeitraum von drei Jahren ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 25 Prozent und ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent pro Jahr vorsehen.

Trifork ist an der Nasdaq Copenhagen S/A kotiert. Eine für den letzten Sommer geplante Zweitkotierung an der SIX wurde wegen rechtlicher Unsicherheiten bezüglich der Doppelkotierung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

rw/kw

(AWP)