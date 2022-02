Trotz Chipmangel und hoher Kosten: Opel-Mutter Stellantis will Marge hoch halten

Trotz anhaltender Chip-Engpässe peilt der Opel-Mutterkonzern Stellantis auch im laufenden Jahr eine zweistellige operative Gewinnmarge an. Zwar blieben der Mangel an Chips und die hohen Kosten für Rohstoffe ein Thema, wie Finanzvorstand Richard Palmer am Mittwoch vor Journalisten sagte. Besonders auf dem US-Markt sieht der Konzern aber noch Potenzial. Die Aktie legte mehr als fünf Prozent zu und lag damit an der Spitze des Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 .