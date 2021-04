Trotz Luftfahrtkrise: Raytheon Technologies steckt mehr Geld in Aktienrückkauf

Der vor einem Jahr formierte Rüstungs-, Luftfahrt- und Technologiekonzern Raytheon Technologies schöpft nach seinem herben Start in der Corona-Krise etwas mehr Mut für 2021. Im ersten Quartal hätten der Umsatz, der bereinigte Gewinn je Aktie und die Entwicklung der Barmittel die anfänglichen Erwartungen übertroffen, sagte Konzernchef Greg Hayes am Dienstag am Unternehmenssitz in Waltham (US-Bundesstaat Massachusetts). Er hob deshalb seine Prognosen für 2021 leicht an. Jetzt will der Konzern noch mehr Geld in den Rückkauf eigener Aktien stecken und höhere Synergien aus seiner Fusion erzielen.