Tui beschliesst neue Betriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten

Bei Tui regelt eine neue Betriebsvereinbarung die Rechte und Pflichten der Beschäftigten bei mobiler Arbeit und flexiblen Einsätzen ausserhalb der Konzernbüros. Betriebsrat und Management beschlossen dazu gemeinsame Rahmenrichtlinien, wie es am Donnerstag aus der Mitarbeitervertretung hiess. So sollen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland ihren Arbeitsort künftig frei wählen können. Tui übernimmt zudem die technische Ausstattung. Es gehe um eine möglichst breite Zulassung "hybrider Arbeitsformen", bei denen sich dezentrale Tätigkeiten und persönliche Treffen ergänzen.