Tui-Chef: Staatskredit wirkt - neue Geschäftsidee Mini-Kreuzfahrten

Tui -Chef Fritz Joussen sieht den staatlichen Milliardenkredit für den Konzern als entscheidende Hilfe, will mit neuen Ideen aber auch eine rasche Rückkehr zu einem stabilen Geschäft sichern. "Es ist ein Kredit, es ist kein Geschenk, es muss mit Zinsen zurückgezahlt werden", sagte der Manager am Mittwoch. Über die Förderbank KfW hatte Tui im Kampf gegen die Corona-Krise ein Darlehen über 1,8 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis Mitte 2022 erhalten. Derzeit flössen monatlich 250 Millionen Euro an verfügbaren Mitteln aus dem Unternehmen ab. "Insofern müssen wir möglichst schnell versuchen, unser Geschäft wieder aufzunehmen", betonte Joussen.