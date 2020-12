Tui-Personalvorständin Eller verlässt Konzern im Herbst 2021

Tui -Personalvorständin Elke Eller wird den Konzern im Herbst des kommenden Jahres verlassen. Sie wolle ihren im Oktober 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Den Job im Top-Management des weltgrössten Reiseanbieters beende Eller auf eigenen Wunsch - der Aufsichtsrat sei frühzeitig ins Bild gesetzt worden, hiess es. "Nach vielen Jahren in operativer und strategischer Verantwortung in Unternehmen und den sechs intensiven Jahren im Vorstand bei Tui möchte ich Ende 2021 in eine nächste Phase starten", liess sich die Arbeitsdirektorin in Hannover zitieren.