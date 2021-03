Tui zählt 90 Prozent weniger Kunden seit Beginn der Corona-Krise

Der weltgrösste Reisekonzern Tui hat während der Corona-Krise einen dramatischen Einbruch seiner Buchungszahlen verzeichnet. "In den inzwischen zwölf Monaten der Krise konnten wir nur etwa 2,5 Millionen Kunden in den Urlaub bringen und damit nur etwa 10 Prozent eines normalen Jahres", sagte Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag in der digitalen Hauptversammlung.