TX Group: "20 Minuten" und "Coopzeitung" lancieren Wochenendbeilage

Die Beilage thematisiert Lifestyle und Trend-Themen für ein jüngeres Publikum, wie die beiden Publikationen am Dienstag mitteilten. Die Inhalte verfasst eine neue Wochenend-Redaktion der "Coopzeitung". Das Layout lehnt sich an die Zeitung von Coop an. Den Anzeigenverkauf koordiniert Coop.

Die Kundenzeitschrift von Coop ist gemäss Zahlen der AG für Werbemedienforschung (Wemf) die grösste Wochenzeitung der Schweiz. Sie kommt auf rund 3,2 Millionen Leserinnen und Leser. "20 Minuten" erreicht als Tageszeitung eine Leserschaft von knapp 1,8 Millionen.

(AWP)