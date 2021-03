TX Group erhält 13,25 Millionen US-Dollar aus Trendsales-Verfahren

Die heutig TX Group hatte im Jahr 2014 noch als Tamedia AG die Mehrheit an Trendsales erworben. Im Jahr 2016 wurde dann ein Betrugsfall um Trendsales bekannt und 2018 wurde die für den Betrug verantwortliche Person in Dänemark verurteilt, wie es weiter heisst. Weiterhin offen sei derweil das Zivilverfahren gegen die Revisionsgesellschaft, das vor dem staatlichen Zivilgericht in Lyngby (Dänemark) geführt werde.

Die TX Group hatte sich im Oktober 2020 von ihren Anteilen an Trendsales getrennt und deswegen ausserplanmässig rund 18,0 Millionen Franken abgeschrieben.

jl/rw

(AWP)