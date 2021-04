Tamedia hat einen neuen Chefredaktor für Digitales und Entwicklung in der Romandie ernannt, um das digitale Angebot in der Westschweiz auszubauen. Christophe Israël, aktuell stellvertretender publizistischer Leiter der französischen Tageszeitung "La Libération", tritt den neuen Posten Anfang Mai an.