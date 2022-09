TX Ventures investiert in Fintechfirma Selma

TX Ventures führe die Finanzierung von Selma in Höhe von 7 Millionen Franken an, teilte die TX Group am Donnerstag mit. Mit an Bord sind auch Sparrow Ventures von der Migros-Gruppe sowie die bestehenden frühen Investoren. Mit dem Abschluss dieser Finanzierung hat Selma Finance laut Mitteilung in ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde 10 Millionen Franken eingenommen.

Mit den neuen Finanzmitteln will Selma in der Westschweiz expandieren und das Produktangebot weiterentwickeln. Seit der letzten Finanzierungsrunde habe Selma Finance die Kundenzahl in der ganzen Schweiz auf mehr als 10'000 verdreifachen können. Diese investierten Beträge von 2000 Franken bis zu siebenstelligen Summen.

Selma Finance will allen in der Schweiz wohnhaften Personen Zugang zu individueller Finanzberatung verschaffen.

Die TX Group ist ein Medienkonzern, der ein Netzwerk von Medien wie die Tageszeitung "Tages Anzeiger" oder die Pendlerzeitung "20 Minuten" sowie eine Reihe von Plattformen betreibt.

pre/rw

(AWP)