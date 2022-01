Der Chip- und Sensoren-Herstellers U-blox beteiligt sich an einem Projekt mit dem Namen DINPAS (Digital Infrastructure enabling accurate Positioning for Autonomous Systems) zur Förderung globaler Navigationssatellitensysteme. Ziel sei es, die Anforderungen zukünftiger autonomer Flughäfen hinsichtlich einer zuverlässigen Navigation mit einer grossen Anzahl von Geräten zu bewerten, teilte U-blox am Donnerstag mit.