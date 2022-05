Uber steigert Erlöse kräftig - dennoch hoher Quartalsverlust

Der Taxi-Konkurrent Uber hat nach einem Umsatzsprung zu Jahresbeginn einen zuversichtlichen Geschäftsausblick abgegeben. Im ersten Quartal legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 136 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) zu, wie Uber am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen erholte sich weiter vom Einbruch in der Corona-Krise, während die Nachfrage nach den Liefer-Services um den Essensbringdienst Uber Eats hoch blieb.