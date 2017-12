UBP: Geschäftsleitungsmitglied Peter Schmid verlässt Unternehmen

Bei der Union Bancaire Privée (UBP) kommt es zu einem Abgang im Topmanagement: Peter Schmid, Leiter der Zweigniederlassung Zürich sowie Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Private Banking für Nordeuropa, verlässt das Unternehmen per sofort, wie es am Dienstag eine Meldung von Inside Paradeplatz bestätigte. Laut der Bank will Schmid seine Karriere anderswo fortsetzen. Ersetzt wird Schmid interimistisch durch Stephan Zilker, COO von UBP in Zürich.