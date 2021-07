UBP übernimmt Vermögensverwaltungsgeschäft von Danske Bank in Luxemburg

Nach Abschluss der Transaktion werde UBP in Luxemburg rund 33 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen betreuen, teilte die Genfer Privatbank am Donnerstag mit. Zum Vergleich: Per Ende 2020 verwaltete die Bank gesamthaft Vermögen in der Höhe von 147,4 Milliarden.

Der neu erworbene Kundenstamm setzt sich den Angaben zufolge mehrheitlich aus privaten (U)HNW-Kunden aus den nordischen Ländern zusammen - hauptsächlich aus Dänemark. Zum Kaufpreis wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

ra/jb

(AWP)