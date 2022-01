UBS ändert Referenzsatz bei Tier-1-Anleihe zu Saron von Libor

Die am 13. November 2019 ausgegebene UBS-Anleihe, die dem Eigenkapital zugerechnet wird, hat bis zum ersten Kündigungsdatum am 13. November 2025 einen festen jährlichen Zinssatz von 3 Prozent. Danach sollte der Zins indirekt vom Franken-Libor abhängen. In den von einem unabhängigen Berater erstellten Anpassungen wird der Zinssatz nun stattdessen auf den Saron referenziert.

Die internationale Finanzwelt arbeitet bereits seit Jahren an der Ablösung des manipulationsanfälligen Referenzzinssatzes Libor (London Interbank Offered Rate). Hierzulande wird der Franken-Libor durch den Saron ersetzt. Sowohl die Schweizerische Nationalbank (SNB) wie die Finanzmarktaufsicht Finma hatten dem Schweizer Finanzplatz gute Fortschritte bei der Ablösung des Libor attestiert.

tp/kw

(AWP)