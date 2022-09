UBS-Aktien gesucht nach positivem Update zu Dividende und Aktienrückkauf

Die Aktien der UBS ziehen am Dienstag im frühen Handel klar an. Die Grossbank will für das laufende Jahr eine um 10 Prozent je Aktie höhere Dividende ausschütten. Auch dürften die Aktienrückkäufe im laufenden Jahr den bis dato angepeilten Wert von 5 Milliarden US-Dollar übersteigen. Analysten sehen das im Zusammenhang mit dem abgeblasenen Verkauf von Wealthfront in den USA.