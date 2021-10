UBS-Aktien nach Q3-Zahlen deutlich im Plus

Die Aktien der UBS sind am Dienstag mit weiteren klaren Gewinnen in den Handel gestartet. Die Grossbank hat im dritten Quartal erneut über 2 Milliarden US-Dollar verdient und damit sowohl das bereits starke Vorjahresergebnis wie auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Das Ergebnis wird in den ersten Reaktionen denn auch sehr gelobt.