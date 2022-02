UBS-Aktien nach Zahlen und Strategieupdate im Höhenflug

Die Aktien der UBS sind am Dienstag furios in den Handel gestartet. Die grösste Schweizer Bank hat operativ im vierten Quartal trotz einer zusätzlichen Rückstellung von 740 Millionen US-Dollar für den Steuerrechtsstreit in Frankreich über den Schätzungen von Analysten abgeschnitten. Und sie zeigt sich sehr zuversichtlich für die weitere Zukunft.