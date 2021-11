UBS-Chef Hamers stuft Spitzenbanker zurück

Mit einer Straffung der Hierarchie will der neue UBS-Chef Ralph Hamers die Entscheidungsfindung bei der Grossbank beschleunigen. Der weltgrösste Vermögensverwalter schafft den höchsten Rang "Group Managing Director" ab, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden Mitteilung von Hamers an die Belegschaft heisst. Ein Bank-Sprecher bestätigte die Mitteilung.