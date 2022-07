UBS ernennt Khan zu alleinigem Chef Vermögensverwaltung - Naratil tritt ab

Naratil wird neben der Co-Leitung des Vermögensverwaltungsgeschäfts auch sein Amt als Leiter von UBS Americas abgeben, wie die UBS am Dienstagabend mitteilte. Zu seiner Nachfolgerin als President UBS Americas ist Naureen Hassan ernannt worden. Sie stösst von der Federal Reserve Bank of New York zur UBS und wird Mitglied der UBS-Konzernleitung werden.

Die Ernennung von Khan zum alleinigen Leiter des "Global Wealth Management" gewährleiste eine "nahtlose weitere Umsetzung" der globalen Wachstumsstrategie der UBS, heisst es in der Mitteilung weiter. Khan ist heute neben seiner Funktion als Co-Leiter Vermögensverwaltung auch für die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika zuständig. Der 46-jährige Schweizer war 2019 von der Credit Suisse zur UBS gewechselt, wobei der Wechsel damals wegen der "Spionageaffäre" viel Staub aufgewirbelt hatte.

