UBS erwägt Beteiligung an Brasiliens grösstem Asset Manager

(Ergänzt um Stellungnahme der UBS) - Die UBS erwägt eine Übernahme in Brasilien. Die Grossbank sei in Gesprächen über den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an Brasiliens grösster Vermögensverwaltungsgesellschaf BB DTVM, heisst es in einer Meldung von Bloomberg vom Montag. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf informierte Kreise.