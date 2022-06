UBS legt US-Betrugsuntersuchung mit Vergleich bei und zahlt 25 Mio Dollar

Die Grossbank UBS hat in den USA im Fall der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit einer komplexen Anlagestrategie namens YES (Yield Enhancement Strategy) einem Vergleich zugestimmt. Wie die Securities and Exchange Commission (SEC) am Mittwochabend bekanntgab, musste die Bank 25 Millionen US-Dollar zahlen, um das Verfahren beizulegen.