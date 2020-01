UBS präsentiert Rahmen für klimabewusstes Investieren

Dieses Programm soll zur Mobilisierung privaten Kapitals und zur Schliessung der "Klimafinanzierungslücke" beitragen, wie die Bank am Montag mitteilte. Sie präsentiert den Investitionsrahmen in einem "Whitepaper" anlässlich des WEF in Davos.

Laut UBS sind die Investoren "klar daran interessiert", Kapital für den Übergang zu einer kohlenstoff-ärmeren Wirtschaft bereitzustellen. Allerdings mangle es noch an klimafreundlichen Lösungen zur Schliessung der Finanzierungslücke.

Der "Climate Aware"-Rahmen basiere auf einer Anlagestrategie, welche die Grossbank zusammen mit einer grossen britischen Pensionskasse entwickelt und bereits 2017 auf den Markt gebracht habe. Die Lösung habe bis dato Vermögen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar angezogen.

Die UBS zitiert Schätzungen der OECD, wonach Infrastrukturinvestitionen in Höhe von mehr als 90 Billionen Dollar notwendig seien, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

cf/ra

(AWP)